Ахметов долго думал, поздравлять ли Ярославского

Президент футбольного клуба «Шахтер» (Донецк) Ринат АХМЕТОВ поздравил президента ФК «Металлист» (Харьков) Александра ЯРОСЛАВСКОГО с завоеванием бронзовых наград Чемпионата Украины нынешнего сезона.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе «Металлиста», поздравительная телеграмма от Р.АХМЕТОВА поступила после игры завершающего тура нынешнего чемпионата, в которой «Металлист» победил киевский «Арсенал» (1:0) и в четвертый раз подряд завоевал в борьбе бронзовые медали национальных первенств.

Поздравляя руководителей ФК «Металлист», главного тренера Мирона МАРКЕВИЧА, а также игроков и болельщиков клуба, Р.АХМЕТОВ отметил: «Я долго думал, поздравлять ли вас с «бронзой» украинского чемпионата. Потому что своей игрой, своим отношением к футболу вы заслужили большего: услышать на своем стадионе гимн Лиги чемпионов. И все же решил поздравить. Потому что каждая награда зарабатывается большим и тяжелым трудом и заслуживает почета».

По словам Р.АХМЕТОВА, сегодня харьковский «Металлист» превратился «в значительное явление отечественного футбола».

«У вас, - говорится в поздравительной телеграмме, - есть отличный стадион, коллектив футбольных профессионалов высокого уровня, прекрасные болельщики. Я от всего сердца поздравляю вас с этим фактом. Желаю красивого и уверенного выступления «Металлиста» на европейской арене».