Платини: у УЕФА нет плана "Б" в связи с проблемами Украины

Президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ ожидает, что чемпионат Европы по футболу 2012 года состоится, как и запланировано, в Украине и Польше.

Об этом он заявил в интервью Немецкому футбольному союзу, передает Deutsche Welle.

«Новый Президент (Украины Виктор ЯНУКОВИЧ) заверил меня, что его страна своевременно выполнит все необходимые работы по подготовке к Евро», - сказал М.ПЛАТИНИ.

Он подтвердил, что считает главной проблемой задержку со строительством нового стадиона в Киеве, где должен пройти финальный матч. «Уже давно существует решение исполнительного комитета УЕФА о том, что без Киева в Украине не будет Чемпионата Европы. Тогда мы будем вынуждены что-то придумать”, - сказал М.ПЛАТИНИ. В то же время он отрицал, что в УЕФА готовятся к такому сценарию: «У нас нет плана «Б».

Отвечая на вопрос, могла ли бы Польша провести чемпионат не в четырех, а в шести городах, М.ПЛАТИНИ сказал: «Конечно, это был бы вариант - определить шесть мест (проведения Евро-2012) в Польше. Также, возможно, УЕФА спросила бы у Германии или Венгрии, хотят ли они или могут предоставить два стадиона как запасной вариант. Но я хочу отметить: об этом мы сейчас не думаем. Мы верим: Украина своевременно выполнит все работы по подготовке, и Евро-2012 состоится вовремя».