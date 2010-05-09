Результаты завершающего тура Чемпионата Украины по футболу

Сегодняшними матчами завершился последний, 30-й тур Чемпионата Украины по футболу

Динамо - Металлург З 3:0 (Милевский 11, 33, Кривцов 61 автогол)

Металлист - Арсенал 1:0 (Фининьо 37)

Металлург Д - Оболонь 5:0 (Зе Соарес 2, 70, Димитров 8 пен., 72, Танаса 77)

Ворскла - Днепр 1:1 (Матвеев 45 - Назаренко 87)

Таврия - Шахтер 2:3 (Любенович 10, Ковпак 25 - Кравченко 59, 67, Дуглас Коста 81)

Черноморец - Заря 1:1 (Диденко 86 - Каменюка 41)

Кривбасс - Закарпатье 3:1 (Мотуз 57, Морозюк 66, Лёпа 81 - Микуляк 11)

Ильичевец - Карпаты 2:2 (Касьян 59, Ярошенко 72 пен. - Тубич 4, Батиста 35)

Если обладатели первых трех мест: Шахтер, Динамо и Металлист, - были известны еще за тур до окончания, то спор за вылет в первую лигу оставался незавершенным.

Сегодня одного гола Черноморцу не хватило для выигрыша... Со своей стороны Кривбасс, хорошо отыгравший последнюю часть первенства, не только ушел с последнего места, но и опередил по очкам Закарпатье и Черноморец. Он остается в высшем эшелоне украинского футбола.