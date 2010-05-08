Тимощук стал чемпионом Германии

Мюнхенская "Бавария", за которую играет Анатолий Тимощук, в 22-й раз стала чемпионом Германии. Официально это было подтверждено после того, как мюнхенцы со счётом 3:1 обыграли на выезде "Герту". В нынешнем сезоне подопечные Луи ван Галя имеют хороший шанс сделать так называемый "золотой хет-трик", то есть выиграть чемпионат и Кубок страны, а также Лигу чемпионов. На данный момент таким достижением не может похвастать ни один германский клуб.

Второе место занял клуб "Шальке-04" из Гельзенкирхена.

Таким образом, "Бавария" и "Шальке-04" будут стартовать в Лиге чемпионов-2010/11 с группового этапа.

Занявший третье место в бундеслиге бременский "Вердер" начнёт выступление в самом престижном турнире для клубов Старого Света со стадии заключительного квалификационного раунда.

Леверкузенский "Байер", дортмундская "Боруссия" и "Штутгарт", пришедшие к финишу соответственно четвёртым, пятым и шестым, будут представлять Германию в Лиге Европы.

"Бохум", уступивший на своём поле в матче заключительного тура 0:3, оказался в итоге 17-м и вместе с берлинской "Гертой", закончившей турнир на последнем месте, вылетел из элитного дивизиона. Занявший 16-е место "Нюрнберг" ещё имеет шансы сохранить прописку в бундеслиге. Согласно регламенту соревнований этот клуб будет участвовать в переходных матчах (по системе игра дома/игра в гостях) с "Аугсбургом", который занял третье место в чемпионате второго дивизиона.

Напомним, что две "прямые" путёвки в высшее общество германского клубного футбола завоевали "Кайзерслаутерн" и гамбургский "Санкт-Паули".

Чемпионат.ру