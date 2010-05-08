Против Металлурга Газзаев выставит "сенсационный состав"

В пятницу вечером президент киевского "Динамо" Игорь Суркис, не дожидаясь окончания чемпионата, провел итоговую встречу с Валерием Газзаевым.

Оказалось, что сразу по завершении игры против запорожского "Металлурга" тренер улетает домой в Москву, поэтому стратегические цели и планы на ближайшее время, президент и главный тренер обсудили предварительно.

"Летом мы планируем принять участие в уникальном турнире "Четырех Динамо", где будут принимать участие одноклубники из Киева, Москвы, Минска и Тбилиси. Предварительно турнир планируется в Москве".

Об этом рассказал в интервью "3 тайма" Суркис.

Уже в пятницу Газзаев предоставил Суркису список игроков, которые выйдут на поле в воскресенье, и этот состав сенсационный.

Кроме того, впервые в разговоре между ними прозвучала критика форварда Артема Милевского; Суркис и Газзаев договорились, что летом возвращают из аренды одного из форвардов, который принадлежат "Динамо".

Имя этого форварда, "сенсационный состав" команды на игру последнего тура, и конкретные претензии к Милевскому Суркис озвучит в субботу, 8 мая, в 23:05 в программе "3 Тайм" на ICTV.

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