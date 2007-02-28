Роналду обошел Зидана в рейтинге самых дорогих футболистов

Мадридский "Реал" готов купить полузащитника "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду за сумму, превышающую трансферный рекорд всех времен. Это достижение принадлежит завершившему карьеру Зинедину Зидану: в 2001 году "Реал" заплатил за него "Ювентусу" 48 миллионов фунтов стерлингов (более 94 миллионов долларов).

Руководство "МЮ" неоднократно заявляло, что слухи о возможном уходе Криштиану Роналду из клуба не имеют под собой почвы, но сам футболист ни разу официально не подтвердил своего желания остаться в Англии, пишет издание The Times. До последнего времени главным претендентом на португальца считалась "Барселона", но теперь в борьбу за него вступил "Реал".

Переговоры между Криштиану Роналду и "МЮ" о новом контракте пока далеки от завершения, так как агенты игрока считают, что клуб должен сделать их клиента самым высокооплачиваемым футболистом мира. По их мнению, это означает, что португалец должен получить по 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю (196,5 тысяч долларов).

Лента.ру