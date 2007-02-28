Роналду обошел Зидана в рейтинге самых дорогих футболистов
12:23, 28 февраля 2007Спорт
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Реал побил собственный мировой рекорд
|Криштиану Роналду. Фото AFP
Руководство "МЮ" неоднократно заявляло, что слухи о возможном уходе Криштиану Роналду из клуба не имеют под собой почвы, но сам футболист ни разу официально не подтвердил своего желания остаться в Англии, пишет издание The Times. До последнего времени главным претендентом на португальца считалась "Барселона", но теперь в борьбу за него вступил "Реал".
Переговоры между Криштиану Роналду и "МЮ" о новом контракте пока далеки от завершения, так как агенты игрока считают, что клуб должен сделать их клиента самым высокооплачиваемым футболистом мира. По их мнению, это означает, что португалец должен получить по 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю (196,5 тысяч долларов).
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