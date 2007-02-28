За Тимощука Ахметов получит газ от Газпрома

За переход капитана донецкого «Шахтера» Анатолия Тимощука в «Зенит» петербургский клуб расплатится деньгами и газом, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям издания, сумма сделки составит 20 миллионов долларов, из которых десять - в виде денежного перечисления и еще столько же - поставками газа компанией «Газпром», которой принадлежит «Зенит».

Вчера переговоры о переходе, проходящие в обстановке строжайшей секретности, вступили в решающую фазу. В Донецк прибыл президент петербургского клуба Сергей Фурсенко для окончательного решения вопроса о трансфере на переговорах со своим коллегой из «Шахтера» Ринатом Ахметовым.

Если клубы достигнут договоренности, А. Тимощук сразу по окончании переговоров отправится на медосмотр в Голландию, где проводит сбор «Зенит». В случае его успешного прохождения, контракт футболиста с питерским клубом вступит в силу.

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