Манчестер Юнайтед забил три гола за четыре минуты

"Манчестер Юнайтед" вышел в 1/4 финала Кубка Англии, победив в повторном матче предыдущей стадии турнира "Рединг" - 3:2. "МЮ" забил все свои голы в дебюте встречи со второй по шестую минуту. Следующим соперником команды сэра Алекса Фергюсона станет "Мидлсбро", победивший по пенальти "Вест Бромвич".

Как сообщает BBC News, первый гол в матче забил аргентинец Габриэль Хайнце, причем в этом эпизоде ошибку допустил австралийский вратарь "Ридинга" Адам Федериси. Через две минуты Луи Саа принял на грудь пас Рио Фердинанда и удвоил преимущество "МЮ". Еще две минуты спустя отличился норвежец Уле-Гуннар Сульшер, которому удалось избежать офсайда.

"Рединг" сумел отыграть два мяча (голы на счету Дэйва Китсона и Лероя Литы) и мог перевести матч в дополнительное время, но на последних секундах встречи дальний удар Брюньяра Гуннарссона пришелся в перекладину. После игры тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон признался, что начало этого матча стало для его команды лучшим, за все время, которое он работает с "МЮ".

Таким образом, в Кубке Англии известны семь из восьми участников 1/4 финала. "Мидлсбро" сыграет с "Манчестер Юнайтед", "Челси" с "Тоттенхэмом", "Плимут" с "Уотфордом", а победитель встречи "Арсенал" - "Блэкберн" примет "Манчестер Сити".

Лента.ру