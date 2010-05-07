Металлург З попрощается с тренером после матча с Динамо

Руководство запорожского «Металлурга» и главный тренер Роман Григорчук договорились о том, что не будут продлевать контракт, срок которого истекает 9 мая 2010 года. Таким образом, выездной матч 30-го тура чемпионата Премьер-лиги против киевского «Динамо» станет последним поединком Романа Григорчука в качестве главного тренера запорожской команды, сообщает официальный сайт ФК «Металлург».