Букмекеры потеряли миллион на победе Челси

Пресс-служба авторитетной букмекерской конторы Ladbrokes объявила о том, что понесла серьезные убытки после победы "Челси" в финале Кубка Лиги над "Арсеналом", сообщает AFP.

На команду Жозе Моуринью в общей сложности было поставлено примерно три миллиона фунтов стерлингов (4,5 миллиона евро), а выплаты составили на миллион фунтов (1,5 миллиона евро) больше. По оценкам букмекеров, более половины этой суммы получили профессиональные игроки на тотализаторе, а не обычные поклонники футбола.

При этом миллионные убытки Ladbrokes понесла только на финале, а если смотреть с начала розыгрыша Кубка Лиги, то потери букмекеров составили 1,5 миллиона фунтов (2,25 миллиона евро), тем более, что изначально ставки на победу "Челси" были очень низкими – 7 к 2.

Напомним, что финал Кубка английской лиги состоялся 25 февраля. Проигрывая по ходу матча, "Челси" сумел обыграть "Арсенал" со счетом 2:1.

Лента.ру