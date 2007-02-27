Завтра третья попытка продать ”Арсенал”

Завтра состоится последний аукцион по продаже контрольного пакета акций ФК «Арсенал-Киев».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на информацию заместителя председателя КГГА Виталия ЖУРАВСКОГО, в соответствии с решением Киевсовета от 13 июля 2006 года «О продаже 80% уставного фонда общества с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб «Арсенал-Киев», состоялись два аукциона, которые не выявили желающих приобрести эту долю собственности столичного клуба. Третий, последний аукцион, состоится завтра, 28 февраля.

В.ЖУРАВСКИЙ отметил, что все, кто имеет желание приобрести контрольный пакет акций этого известного клуба, должны обратиться в Главное управление коммунальной собственности Киевской городской государственной администрации. Оценочная стоимость 80% уставного фонда «Арсенала» составляет 770 тыс. грн. Если же третий, повторный аукцион не определит победителей, киевская власть вынуждена будет объявить процедуру банкротства.

Как сообщал УНИАН, 13 июля 2006 года Киевский городской совет принял решение о продаже на аукционе доли территориальной общины Киева в уставном фонде общества ФК “Арсенал-Киев”. Решение было принято в связи с тем, что данное общество убыточное и требует в привлечения инвестиций.

Главное управление коммунальной собственности назначило аукцион по продаже доли ФК “Арсенал” по стартовой цене в 1,1 млн. грн. на 14 ноября. Однако из-за того, что не поступило ни одной заявки на участие в конкурсе, он был отменен.

Повторный аукцион по продаже доли ФК “Арсенал”, назначенный на 26 декабря, также не состоялся из-за отсутствия заявок.