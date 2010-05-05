Шахтер - Динамо: на кого ставят букмекеры

Украина готовится к главному футбольному матчу сезона: сегодня, в Донецке, на «Донбасс Арене» в битве за национальное золото сойдутся местный «Шахтер» и киевское «Динамо».

Напомним, что за два тура до финиша чемпионата в активе у «горняков» 71 очко, а у динамовцев – 68 очков.

Таким образом, в случае победы «Шахтер» становится досрочным чемпионом страны – за тур до окончания сезона.

Тем временем букмекеры уже принимают ставки, и не сомневаются в успехе «горняков».

Так, контора Bwin.com принимает ставки на победу «Шахтера», как 1,95 к 1, на ничью – 3,1 к 1, на победу «Динамо» - 3,65 к 1.

Самый вероятный счет по мнению букмекеров – победа «горняков» со счетом 1:0 (5,5 к 1).

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