Суркис не уволит Газзаева даже после поражения от Шахтера

11:44, 05 мая 2010
Спорт
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Будут строить "новую команду"

Главный тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев останется работать с командой, независимо от результата игры 29 тура с "Шахтером" и итогов сезона.

Об этом президент команды Игорь Суркис рассказал в интервью terrikon.dn.ua.

"Валерий Георгиевич будет строить новую команду и будет заниматься этим и дальше, - сказал Суркис.

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