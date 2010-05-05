Суркис не уволит Газзаева даже после поражения от Шахтера
11:44, 05 мая 2010Спорт
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Будут строить "новую команду"
Главный тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев останется работать с командой, независимо от результата игры 29 тура с "Шахтером" и итогов сезона.
Об этом президент команды Игорь Суркис рассказал в интервью terrikon.dn.ua.
"Валерий Георгиевич будет строить новую команду и будет заниматься этим и дальше, - сказал Суркис.
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