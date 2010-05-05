Ахметов хочет, чтобы Шахтер покончил с чемпионской интригой

Накануне матча с киевским "Динамо" тренировку "Шахтера" посетил президент донецкого клуба Ринат Ахметов. Босс "горняков" прокомментировал предложение президента "Динамо" Игоря Суркиса, чтобы дончане сыграли молодежным составом и проиграли ради дополнительного "Золотого матча".

"У нас получается конфликт интересов. С болельщиками, в том числе, - отметил Ринат Ахметов. - Наверное, кроме поклонников "Шахтера", все вместе с Игорем Михайловичем хотели бы увидеть Золотой матч. А мы хотим, чтобы интрига перешла уже в следующий чемпионат. Завтра мы хотим покончить с чемпионской интригой, поэтому я не против, чтобы "Шахтер" выиграл, а Золотой матч оставим на следующий сезон".

Что касается главного тренера "Шахтера" Мирчи Луческу, то на предложение сыграть дублерами он только рассмеялся.

"Наверное бывают такие шутки. Мне даже нечего сказать по этому поводу", - недоуменно развел руками румынский специалист.

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