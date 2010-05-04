Рейтинг IFFHS: Динамо вылетает из ТОР-100
Шахтер опустился на 5 позиций
Киевское "Динамо" в новом рейтинге международного института футбольной истории и статистики занимает 109 место. Донецкий "Шахтер" с седьмого места опустился на 12-ое.
Рейтинг IFFHS.1. (1.) "Барселона" - 322,0
2. (2.) "Эстудиантес" - 293,0
3. (11.) "Интер" - 273,0
4. (6.) "Крузейро" - 263,0
5. (2.) "Вердер" - 262,0
6. (10.) "Бавария" - 255,0
7. (9.) "Рома" - 252,0
8. (4.) "Челси" - 251,0
9. (23.) "Фулхэм" - 240,0
10. (5.) "Манчестер Юнайтед" - 237,0
11. (22.) "Атлетико" - 233,0
12. (7.) "Шахтер" - 228,5 13. (12.) "Лион" - 226,0
14. (8.) "Арсенал" - 222,0
15. (14.) "Бордо" - 219,0
16. (16.) "Лилль" - 218,0
17. (13.) "Гамбург" 0 214,0
18. (15.) ПСВ - 213,5
19. (19.) "Валенсия" - 210,0
20. (18.) "Галатасарай" 206,0
21. (21.) "Андерлехт" - 203,5
22. (28.) "Бенфика" - 202,5
23. (17.) "Фиорентина" 202,0
23. (26.) "Севилья" - 202,0
25. (57.) "Коринтианс" - 201,0
...
27 (31.) "Ливерпуль" - 199,0
34. (26.) "Реал" - 188,0
42. (41.) "Ювентус -" 174,0
54. (39.) "Милан" - 163,0
92. (92.) "Металлург" Д - 129,0 109. (76.) "Динамо" - 118,5 182. (188.) "Металлист" 266 (243.) "Таврия" - 76,5 314 (319.) "Днепр" - 71 321 (371) "Ворскла" - 70
109. (76.) "Динамо" - 118,5
182. (188.) "Металлист"
266 (243.) "Таврия" - 76,5
314 (319.) "Днепр" - 71
321 (371) "Ворскла" - 70Чемпіон