Рейтинг IFFHS: Динамо вылетает из ТОР-100

Шахтер опустился на 5 позиций

Киевское "Динамо" в новом рейтинге международного института футбольной истории и статистики занимает 109 место. Донецкий "Шахтер" с седьмого места опустился на 12-ое. Рейтинг IFFHS. 1. (1.) "Барселона" - 322,0 2. (2.) "Эстудиантес" - 293,0 3. (11.) "Интер" - 273,0 4. (6.) "Крузейро" - 263,0 5. (2.) "Вердер" - 262,0 6. (10.) "Бавария" - 255,0 7. (9.) "Рома" - 252,0 8. (4.) "Челси" - 251,0 9. (23.) "Фулхэм" - 240,0 10. (5.) "Манчестер Юнайтед" - 237,0 11. (22.) "Атлетико" - 233,0 12. (7.) "Шахтер" - 228,5 13. (12.) "Лион" - 226,0 14. (8.) "Арсенал" - 222,0 15. (14.) "Бордо" - 219,0 16. (16.) "Лилль" - 218,0 17. (13.) "Гамбург" 0 214,0 18. (15.) ПСВ - 213,5 19. (19.) "Валенсия" - 210,0 20. (18.) "Галатасарай" 206,0 21. (21.) "Андерлехт" - 203,5 22. (28.) "Бенфика" - 202,5 23. (17.) "Фиорентина" 202,0 23. (26.) "Севилья" - 202,0 25. (57.) "Коринтианс" - 201,0 ... 27 (31.) "Ливерпуль" - 199,0 34. (26.) "Реал" - 188,0 42. (41.) "Ювентус -" 174,0 54. (39.) "Милан" - 163,0 92. (92.) "Металлург" Д - 129,0 109. (76.) "Динамо" - 118,5 182. (188.) "Металлист" 266 (243.) "Таврия" - 76,5 314 (319.) "Днепр" - 71 321 (371) "Ворскла" - 70 Чемпіон

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