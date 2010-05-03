Динамо понесло потери перед матчем с Шахтером

Киевское «Динамо» понесло потери перед матчем 29-го тура с «Шахтером». Поединок 5 мая в Донецке точно пропустят двое динамовцев.

Речь о защитнике Леандро Алмейде, удаленного в поединке с «Закарпатьем», а также полузащитнике Романе Еременко. Перед матчем с ужгородцами шестеро динамовцев «висели» на карточке, и в итоге нервы сдали именно у Ромы.

Отсутствие финского полузащитника в предстоящем матче в Донецке станет ощутимой потерей для Валерия Газзаева, поскольку в нынешнем сезоне Еременко является стабильным игроком основного состава, и тренерскому штабу придется поломать голову, чтобы найти ему равноценную замену.

Также стоит отметить, что донецкий «Шахтер», в свою очередь, к главному матчу футбольной весны подходит во всеоружии, и главный тренер «горняков» Мирча Луческу в поединке с «Динамо» сможет рассчитывать на всех здоровых игроков, находящихся у него в распоряжении.

Информационный отдел ФК «Динамо» (Киев)