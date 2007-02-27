Суд вынес приговор тренеру России по футболу

Суд голландского города Ден Босе приговорил главного тренера футбольной сборной России Гууса а, которого местные власти обвиняют в неуплате налогов на сумму около 1,4 миллиона евро, к штрафу в 45 тысяч евро и шести месяцам тюрьмы условно.

Власти обвиняют тренера в том, что в 2002-03 годах Хиддинк обозначил для налоговых органов Нидерландов местом своего проживания соседнюю Бельгию, при этом оставаясь на родине. Ставки подоходного налога в Бельгии и Нидерландах значительно разнятся - 33% и 52% соответственно.

Гуус Хиддинк возглавил сборную России после чемпионата мира 2006 года

РИА Новости