Суд вынес приговор тренеру России по футболу
12:25, 27 февраля 2007Спорт
569
Суд голландского города Ден Босе приговорил главного тренера футбольной сборной России Гууса а, которого местные власти обвиняют в неуплате налогов на сумму около 1,4 миллиона евро, к штрафу в 45 тысяч евро и шести месяцам тюрьмы условно.
Власти обвиняют тренера в том, что в 2002-03 годах Хиддинк обозначил для налоговых органов Нидерландов местом своего проживания соседнюю Бельгию, при этом оставаясь на родине. Ставки подоходного налога в Бельгии и Нидерландах значительно разнятся - 33% и 52% соответственно.
Гуус Хиддинк возглавил сборную России после чемпионата мира 2006 года
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter