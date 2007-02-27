Украинские спортсмены завоевали Кубок мира по греко-римской борьбе.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, соревнования на Кубок мира проходили в турецком городе Анталия.

В розыгрыше Кубка мира принимали участие 6 самых сильных сборных команд - США, Россия, Иран, Грузия, Украина и Турция. Украинцы попали в подгруппу с грузинами и турками.

По данным Минобороны, в первом поединке украинцы одержали победу над прошлогодним победителем Кубку мира командой Грузии. В поединке с хозяевами соревнований - турками – одержали победу с минимальным счетом 4:3. Победные очки в этом поединке завоевали работники Центрального спортивного клуба ВС Украины Вугар РАХИМОВ (весовая категория до 55 кг) и Дмитрий ПЫШКОВ (весовая категория до 74 кг), представитель Одесского 9-го Спортивного клуба армии (весовая категория до 84 кг) солдат службы по контракту Виталий ЛИЩИНСКИЙ. Победное четвертое очко украинской команде принес в весовой категории до 120 кг представитель ЦСК ВС Украины солдат службы по контракту Александр ЧЕРНЕЦКИЙ.

В финале соревнований украинские борцы встречались с командой США, которую уверенно победили и завоевали Кубок Мира.