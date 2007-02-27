Анатолий Тимощук покидает Шахтер

В середине недели полузащитник подпишет контракт с «Зенитом», сообщает издание "Советский спорт".

– Мой переезд в Петербург можно считать уже на 99 процентов состоявшимся, – заявил вчера Тимощук в телефонном разговоре с корреспондентом «Советского спорта». – Мы еще раз соберемся обсудить мое будущее вместе с женой и агентом, но принципиальное решение уже принято: я перехожу в «Зенит». Если понадобится, еще раз встречусь с Ринатом Леонидовичем (Ахметовым – президентом «Шахтера». – Прим. ред.), хотя его позиция известна: он не против моего отъезда. В ближайшие два-три дня нам предстоит решить все бумажные вопросы, и как только контракт будет подписан, я сразу же появляюсь в расположении своей новой команды.