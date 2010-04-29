Милевский обещает вернуть «должок» Закарпатью

Субботний матч "Динамо" и "Закарпатья" будет для киевлян особенным.

Об этом заявил капитан динамовцев Артем Милевский.

"У нас впереди встреча с "Шахтером", которая обещает быть очень интересной. Впрочем, как и игра с "Закарпатьем" в субботу.

Так что все только начинается.

У нас перед ними должок остался. Поэтому поединок будет особенным и, в то же время, очень важным для нас накануне игры в Донецке".

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