Милевский обещает вернуть «должок» Закарпатью
08:59, 29 апреля 2010Спорт
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Репетиция перед Донецком
Субботний матч "Динамо" и "Закарпатья" будет для киевлян особенным.
Об этом заявил капитан динамовцев Артем Милевский.
"У нас впереди встреча с "Шахтером", которая обещает быть очень интересной. Впрочем, как и игра с "Закарпатьем" в субботу.
Так что все только начинается.
У нас перед ними должок остался. Поэтому поединок будет особенным и, в то же время, очень важным для нас накануне игры в Донецке".
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