У Тимощука родились две дочки

У полузащитника сборной Украины и мюнхенской "Баварии" Анатолия Тимощука во вторник ночью родились две дочки.

Об этом со ссылкой на ICTV сообщает Чемпион. В настоящее время жена Тимощука Надежда находится с дочками в больнице. За их жизнь борятся врачи, поскольку они родились преждевременно и у них малый вес.

Напомним, что именно из-за проблем с беременностью Надежды, Тимощук пропустил полуфинальный матч Лиги чемпионов с "Лионом".