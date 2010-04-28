У Тимощука родились две дочки

17:27, 28 апреля 2010
Спорт
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За их жизнь борятся врачи

У полузащитника сборной Украины и мюнхенской "Баварии" Анатолия Тимощука во вторник ночью родились две дочки.

Об этом со ссылкой на ICTV сообщает Чемпион.

В настоящее время жена Тимощука Надежда находится с дочками в больнице. За их жизнь борятся врачи, поскольку  они родились преждевременно и у них малый вес.

Напомним, что именно из-за проблем с беременностью Надежды, Тимощук пропустил полуфинальный матч Лиги чемпионов с "Лионом".

 

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