У Тимощука родились две дочки
17:27, 28 апреля 2010Спорт
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За их жизнь борятся врачи
У полузащитника сборной Украины и мюнхенской "Баварии" Анатолия Тимощука во вторник ночью родились две дочки.
Об этом со ссылкой на ICTV сообщает Чемпион.В настоящее время жена Тимощука Надежда находится с дочками в больнице. За их жизнь борятся врачи, поскольку они родились преждевременно и у них малый вес.
Напомним, что именно из-за проблем с беременностью Надежды, Тимощук пропустил полуфинальный матч Лиги чемпионов с "Лионом".
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