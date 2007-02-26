”Уэйн Руни в юбке” переедет в Швецию (фото)

Китаянка Мао Сяосю, которую часто называют "Уэйном Руни женского футбола", подписала контракт со шведским клубом "Умеа". 26 февраля эта новость стала одной из главных в китайских СМИ, отмечающих, что Швеция будет одним из основных соперников сборной Китая на чемпионате мира среди женщин 2007 года, сообщает Reuters.

Первенство планеты пройдет именно в Китае, и главный тренер национальной команды рассчитывает, что 18-летняя Мао Сяосю не только прибавит в игре, но и расскажет о сильных и слабых сторонах шведских футболисток. При этом китаянка должна вернуться на родину до начала чемпионата мира - ее контракт с "Умеа" рассчитан на полгода.

Отметим, что в 2006 году на молодежном чемпионате мира среди девушек (до 20 лет) Мао Сяосю стала лучшим бомбардиром турнира и была признана его лучшим игроком. Кроме того, она впервые в истории выиграла приз игрока года в Азии, опередив как женщин, так и мужчин.

Комментируя многочисленные сравнения с Уэйном Руни, Мао Сяосю отметила, что она не вполне согласна с ними: "Я знаю, что многие сравнивают меня с Уэйном Руни, но мне это не очень нравится. Я знаю, что я сильный человек, однако у меня не такой взрывной характер".

Лента.ру