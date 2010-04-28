В Хмельницкой области открыли "Арктику"
02:36, 28 апреля 2010Спорт
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Площадь ледового покрытия 800 кв. метров
В городе Каменце-Подольском Хмельницкой области начала работать ледовая арена "Арктика" с площадью ледового покрытия 800 квадратных метров.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, комплекс работает ежедневно с 9.00 до 23.30.
"Это замечательный проект, позволяющий нашим жителям заниматься спортом, ведь раньше, чтобы покататься на коньках, им приходилось ехать либо в Хмельницкий, либо в Черновцы. В целом создание ледовой арены было одной из задач общей стратегии развития развлекательной инфраструктуры города", - сказал заместитель городского председателя Олег ДЕМЧУК.
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