В Хмельницкой области открыли "Арктику"

В городе Каменце-Подольском Хмельницкой области начала работать ледовая арена "Арктика" с площадью ледового покрытия 800 квадратных метров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, комплекс работает ежедневно с 9.00 до 23.30.

"Это замечательный проект, позволяющий нашим жителям заниматься спортом, ведь раньше, чтобы покататься на коньках, им приходилось ехать либо в Хмельницкий, либо в Черновцы. В целом создание ледовой арены было одной из задач общей стратегии развития развлекательной инфраструктуры города", - сказал заместитель городского председателя Олег ДЕМЧУК.