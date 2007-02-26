Итоги футбольного уик-энда в Европе
"Интер" улучшил свой рекорд
В европейских национальных чемпионатах в минувшие выходные прошли очередные туры.
|Игроки "Интера" Джулио Круз и Адриано. Фото Reuters
В чемпионате Франции «Лион» на своем поле сыграл вничью с «Сошо» – 3:3. «Ланс» не использовал возможность сократить отставание от лидера, его встреча с «Нанси» также завершилась ничейным исходом – 2:2 и разрыв по-прежнему составляет 13 очков. На третью строчку вышла «Тулуза», которая взяла верх над «Марселем» – 3:0.
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Три команды, занимающие верхние строчки в чемпионате немецкой Бундеслиги, в 23-м туре потеряли очки. «Шальке-04» проиграл на своем поле леверкузенскому «Байеру» – 0:1, «Штутгарт» сыграл вничью с «Гертой» – 0:0, «Вердер» – с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха – 2:2. Эти результаты позволили действующему чемпиону страны – «Баварии», которая обыграла «Вольфсбург» – 2:1, приблизиться к третьему месту, до которого ей теперь остается 3 очка.
Лидер английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» одержал гостевую победу над «Фулхэмом» – 2:1 и на 9 очков оторвался от своего главного преследователя – «Челси», у которого, правда, есть игра в запасе. На 7 очков от «Челси» отстает «Ливерпуль», он крупно выиграл на своем поле у «Шеффилд Юнайтед» – 4:0.
«Челси» в воскресенье в финале розыгрыша Кубка английской лиги встретился с «Арсеналом» и победил – 2:1.
Радио "Свобода"