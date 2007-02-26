Итоги футбольного уик-энда в Европе

В европейских национальных чемпионатах в минувшие выходные прошли очередные туры.

Победная серия «Интера» в чемпионате итальянской серии «А» достигла 17 матчей. В очередном туре миланский клуб нанес поражение «Катании» – 5:2 и набрал 66 очков. «Рома» взяла верх над «Реджиной» – 3:0 и с 52-мя очками занимает вторую позицию. На 5 очков меньше (проведя при этом на игру больше) имеет «Палермо», сыгравший вничью с «Аталантой» – 1:1.

В чемпионате Франции «Лион» на своем поле сыграл вничью с «Сошо» – 3:3. «Ланс» не использовал возможность сократить отставание от лидера, его встреча с «Нанси» также завершилась ничейным исходом – 2:2 и разрыв по-прежнему составляет 13 очков. На третью строчку вышла «Тулуза», которая взяла верх над «Марселем» – 3:0.

В испанском первенстве «Барселона» после двух поражений подряд одержала победу на своем поле над «Атлетиком» из Бильбао – 3:0 и снова вышла на 1-е место, т.к. «Севилья» на поле «Гетафе» сыграла вничью – 0:0. В активе «Барселоны» – 49 очков, у «Севильи» – 47. По 43 очка набрали «Валенсия» и мадридский «Реал», обе команды с одинаковым счетом – 1:1 завершили гостевые матчи: «Валенсия» – с «Химнастиком», «Реал» – с «Атлетико».

Три команды, занимающие верхние строчки в чемпионате немецкой Бундеслиги, в 23-м туре потеряли очки. «Шальке-04» проиграл на своем поле леверкузенскому «Байеру» – 0:1, «Штутгарт» сыграл вничью с «Гертой» – 0:0, «Вердер» – с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха – 2:2. Эти результаты позволили действующему чемпиону страны – «Баварии», которая обыграла «Вольфсбург» – 2:1, приблизиться к третьему месту, до которого ей теперь остается 3 очка.

Лидер английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» одержал гостевую победу над «Фулхэмом» – 2:1 и на 9 очков оторвался от своего главного преследователя – «Челси», у которого, правда, есть игра в запасе. На 7 очков от «Челси» отстает «Ливерпуль», он крупно выиграл на своем поле у «Шеффилд Юнайтед» – 4:0.

«Челси» в воскресенье в финале розыгрыша Кубка английской лиги встретился с «Арсеналом» и победил – 2:1.

Радио "Свобода"