УЕФА назвал имена арбитров на матчи Лиги чемпионов
Сегодня игра пройдет во Франции
УЕФА назвал имена арбитров, которые будут работать на ответных полуфинальных матчах футбольной Лиги чемпионов, которые состоятся во вторник и среду.
Французский "Лион" 27 апреля на своем поле примет мюнхенскую "Баварию", этот матч обслужит швейцарец Массимо Бузакка, который в текущем розыгрыше Лиги чемпионов судил поединок 1/8 финала "Манчестер Юнайтед" - "Милан" и четвертьфинальную встречу "Арсенал" - "Барселона".
Бельгиец Франк де Блекере назначен на матч "Барсы" и "Интера" на "Камп Ноу", который пройдет в среду. Он обслуживал первый четвертьфинальный поединок "МЮ" - "Бавария".
В первых матчах 1/2 финала победы праздновали хозяева: миланцы взяли верх над "гранатово-синими" со счетом 3:1, баварцы одолели "Лион" (1:0), напоминает РИА "Новости".