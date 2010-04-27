УЕФА назвал имена арбитров на матчи Лиги чемпионов

УЕФА назвал имена арбитров, которые будут работать на ответных полуфинальных матчах футбольной Лиги чемпионов, которые состоятся во вторник и среду.

Французский "Лион" 27 апреля на своем поле примет мюнхенскую "Баварию", этот матч обслужит швейцарец Массимо Бузакка, который в текущем розыгрыше Лиги чемпионов судил поединок 1/8 финала "Манчестер Юнайтед" - "Милан" и четвертьфинальную встречу "Арсенал" - "Барселона".

Бельгиец Франк де Блекере назначен на матч "Барсы" и "Интера" на "Камп Ноу", который пройдет в среду. Он обслуживал первый четвертьфинальный поединок "МЮ" - "Бавария".

В первых матчах 1/2 финала победы праздновали хозяева: миланцы взяли верх над "гранатово-синими" со счетом 3:1, баварцы одолели "Лион" (1:0), напоминает РИА "Новости".