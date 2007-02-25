Челси выиграл Кубок английской лиги

Лондонский "Челси" стал обладателем первого трофея в нынешнем сезоне. Клуб Романа Абрамовича выиграл Кубок английской лиги, в финале переиграв лондонский "Арсенал" со счетом 2:1. "Арсенал" открыл счет, но "Челси" в первом тайме сравнял результат, а во второй половине встречи забил победный гол.

"Челси" выставил на матч сильнейший состав, тогда как у "Арсенала" отсутствовали основной голкипер Йенс Леманн, капитан команды Тьерри Анри, полузащитники Фредрик Юнгберг и Жилберто Силва. Наставник "канониров" Арсен Венгер еще неделю назад сказал, что в финале Кубка лиги будут играть те футболисты, которые добились победы в полуфинале.

Сама игра началась атаками "Арсенала", которые завершились взятием ворот Петра Чеха. Отличился Тео Уолкотт, сыгравший "в стенку" с Абу Диаби. 17-летний форвард ворвался в штрафную "Челси" и метров с 10 перекинул мяч мимо рванувшегося навстречу вратаря.

"Челси" отыгрался через восемь минут, когда Михаэль Баллак сбросил мяч направо на Дидье Дрогба, и ивуарийский форвард поразил ворота соперников с острого угла. До окончания первого тайма счет не изменился, хотя небольшое преимущество было у команды Арсена Венгера.

Во второй половине встречи игра проходила более жестко, а по опасным моментам команда Жозе Моуринью превзошла соперника. В начале первого тайма травму получил капитан "Челси" Джон Терри, которому удар ногой под подбородок нанес Диаби, пытавшийся выбить мяч из своей штрафной.

После этого игроки обеих команд начали часто нарушать правила. На 84-й минуте Дидье Дрогба выиграл верховую борьбу у Филиппа Сендероса и головой отправил мяч в ворота Мануэля Альмунии после навеса с левого фланга в исполнении Арьена Роббена. Через несколько минут Андрей Шевченко попал в крестовину "Арсенала".

Уже в добавленное время красные карточки за стычку заработали Джон Оби Микел из "Челси", а также Эмануэль Адебайор и Коло Туре из "Арсенала". После финального свистка состоялось награждение футболистов, во время которого было объявлено, что лучшим игроком матча признан Дрогба.

Лента.ру