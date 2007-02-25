Челси выиграл Кубок английской лиги
Арсенал открыл счёт, но Дрогба сделал дубль
|Тренер Челси Жозе Моуринью. Фото AFP
"Челси" выставил на матч сильнейший состав, тогда как у "Арсенала" отсутствовали основной голкипер Йенс Леманн, капитан команды Тьерри Анри, полузащитники Фредрик Юнгберг и Жилберто Силва. Наставник "канониров" Арсен Венгер еще неделю назад сказал, что в финале Кубка лиги будут играть те футболисты, которые добились победы в полуфинале.
Сама игра началась атаками "Арсенала", которые завершились взятием ворот Петра Чеха. Отличился Тео Уолкотт, сыгравший "в стенку" с Абу Диаби. 17-летний форвард ворвался в штрафную "Челси" и метров с 10 перекинул мяч мимо рванувшегося навстречу вратаря.
"Челси" отыгрался через восемь минут, когда Михаэль Баллак сбросил мяч направо на Дидье Дрогба, и ивуарийский форвард поразил ворота соперников с острого угла. До окончания первого тайма счет не изменился, хотя небольшое преимущество было у команды Арсена Венгера.
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После этого игроки обеих команд начали часто нарушать правила. На 84-й минуте Дидье Дрогба выиграл верховую борьбу у Филиппа Сендероса и головой отправил мяч в ворота Мануэля Альмунии после навеса с левого фланга в исполнении Арьена Роббена. Через несколько минут Андрей Шевченко попал в крестовину "Арсенала".
Уже в добавленное время красные карточки за стычку заработали Джон Оби Микел из "Челси", а также Эмануэль Адебайор и Коло Туре из "Арсенала". После финального свистка состоялось награждение футболистов, во время которого было объявлено, что лучшим игроком матча признан Дрогба.
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