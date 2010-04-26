Газзаев считает, что Динамо нечего делать в Лиге чемпионов
Тренер провел "беседу" с командой
После поражения "Динамо" во Львове Валерий Газзаев имел серьезный разговор со своими футболистами.
Об этом пишет "Блик".
По данным издания, разговор с командой получился довольно жестким. Тренер высказал свои претензии не только всей команде в целом, но и прошелся "по персоналиям". Досталось и молодым игрокам, которые пока не могут полноценно воспользоваться своим шансом. Газзаев сказал, что с такой игрой, которую "Динамо" показало во Львове, в Лиге чемпионов команде делать будет ничего.
Сам Газзаев по возвращении в Киев в этот раз в Москву не полетел. Тренер вместе с Шовковским, Милевским и Несмачным приедут на клубный стадион на благотворительное мероприятие. После этого сразу на базу - впереди подготовка к матчу с "Закарпатьем".