Челси разгромил "гончаров" и вернул лидерство в чемпионате
08:14, 26 апреля 2010Спорт
984
Результаты 36-го тура Премьер-лиги
"Челси" вновь вышел на первое место в чемпионате Англии по футболу, разгромив "Сток Сити" в домашнем матче 36-го тура - 7:0.
Хет-трик сделал Саломон Калу, дубль оформил Фрэнк Лэмпард, по разу отличились Дэниэл Старридж и Флоран Малуда.
В активе "Челси" теперь 80 очков, и лондонцы вновь опережают "Манчестер Юнайтед" на одно очко.
"Эвертон" дома обыграл "Фулхэм" со счетом 2:1, уступая по ходу встречи.
"Бернли" проиграл на своем поле "Ливерпулю" 0:4 и лишился последних шансов остаться в премьер-лиге на следующий сезон.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter