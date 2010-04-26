Челси разгромил "гончаров" и вернул лидерство в чемпионате

"Челси" вновь вышел на первое место в чемпионате Англии по футболу, разгромив "Сток Сити" в домашнем матче 36-го тура - 7:0.

Хет-трик сделал Саломон Калу, дубль оформил Фрэнк Лэмпард, по разу отличились Дэниэл Старридж и Флоран Малуда.

В активе "Челси" теперь 80 очков, и лондонцы вновь опережают "Манчестер Юнайтед" на одно очко.

"Эвертон" дома обыграл "Фулхэм" со счетом 2:1, уступая по ходу встречи.

"Бернли" проиграл на своем поле "Ливерпулю" 0:4 и лишился последних шансов остаться в премьер-лиге на следующий сезон.

РИА Новости