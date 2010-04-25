Результаты 27-го тура Чемпионата Украины по футболу

19:06, 25 апреля 2010
Спорт
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Шахтер потопил Черноморец

Завершились воскресные матчи 27-го тура Чемпионата Украины по футболу.

Шахтер – Черноморец 3:0 (Жадсон 6 пен., Коста 50, Адриано 66)

Оболонь – Кривбасс 1:2 (Валеев 55 - Морозюк 37, Андриенко 41)

Закарпатье – Металлург З 0:1 (Нестеров 48)

Турнирная таблица за три тура до финиша сезона

1 Шахтер 68        

2 Динамо 65        

3 Металлист 53        

4 Днепр 49        

5 Карпаты 48        

6 Таврия 41        

7 Металлург Д 36        

8 Арсенал 36        

9 Металлург З 32        

10 Оболонь 30        

11 Ворскла 29        

12 Заря 2 26        

13 Ильичевец 25        

14 Черноморец 23        

15 Закарпатье 19        

16 Кривбасс 18        

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