Результаты 27-го тура Чемпионата Украины по футболу

Шахтер потопил Черноморец

Завершились воскресные матчи 27-го тура Чемпионата Украины по футболу. Шахтер – Черноморец 3:0 (Жадсон 6 пен., Коста 50, Адриано 66) Оболонь – Кривбасс 1:2 (Валеев 55 - Морозюк 37, Андриенко 41) Закарпатье – Металлург З 0:1 (Нестеров 48) Турнирная таблица за три тура до финиша сезона 1 Шахтер 68 2 Динамо 65 3 Металлист 53 4 Днепр 49 5 Карпаты 48 6 Таврия 41 7 Металлург Д 36 8 Арсенал 36 9 Металлург З 32 10 Оболонь 30 11 Ворскла 29 12 Заря 2 26 13 Ильичевец 25 14 Черноморец 23 15 Закарпатье 19 16 Кривбасс 18

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