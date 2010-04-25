Результаты 27-го тура Чемпионата Украины по футболу
19:06, 25 апреля 2010Спорт
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Шахтер потопил Черноморец
Завершились воскресные матчи 27-го тура Чемпионата Украины по футболу.
Шахтер – Черноморец 3:0 (Жадсон 6 пен., Коста 50, Адриано 66)
Оболонь – Кривбасс 1:2 (Валеев 55 - Морозюк 37, Андриенко 41)
Закарпатье – Металлург З 0:1 (Нестеров 48)
Турнирная таблица за три тура до финиша сезона
1 Шахтер 68 2 Динамо 65 3 Металлист 53
2 Динамо 65
3 Металлист 534 Днепр 49
5 Карпаты 48
6 Таврия 41
7 Металлург Д 36
8 Арсенал 36
9 Металлург З 32
10 Оболонь 30
11 Ворскла 29
12 Заря 2 26
13 Ильичевец 25
14 Черноморец 23
15 Закарпатье 19
16 Кривбасс 18
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