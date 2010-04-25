Карпаты сделали подарок Шахтеру

Чемпионат Украины. Премьер-лига. 27-й тур

Киевское "Динамо" минимально проиграло львовским "Карпатам", которые практически гарантировали себе место в еврокубках.

Единственный мяч был забит на 62-й минуте. Кожанов забросил мяч в штрафную на Батисту, который выиграл борьбу у Юссуфа, одним касанием обработал мяч, а вторым отправил его в ближний угол ворот Шовковского.

Этому предшествовало удаление ещё в первом тайме форварда киевлян Романа Зозули. Вышедшему на замену нападающему хватило восьми минут на поле, чтобы во многом предрешить исход матча. Правда, сделал он это отнюдь не на пользу своей команде. Для начала молодой форвард заработал желтую карточку за грубый фол, а уже через несколько минут решил нарисовать пенальти, пробросив мяч мимо Тлумака и упав на газон. Арбитр Виктор Швецов разобрался в эпизоде и предъявил Зозуле вторую желтую карточку за симуляцию.

Примечательно, что до конца матча гости так и не создали более-менее опасного момента у ворот Тлумака, при этом гораздо более острыми были контрвыпады львовян.

В последний раз "Карпаты" смогли победить "Динамо" ещё в далеком 2000-м году. Матч состоялся 30 июля, когда на своем поле львовяне забили два безответных мяча в ворота столичных гостей.

Теперь донецкий "Шахтер" в воскресном домашнем матче с "Черноморцем" имеет прекрасный шанс взять ситуацию с борьбой за чемпионство под свой контроль.

Резуьтаты матчей:

Карпаты - Динамо - 1:0

Гол: Батиста 62.

Днепр - Таврия – 3:1

Голы: Селезнев 14, Ротань 59, Луценко 70, Феррейра, 79

Металлист - Металлург Д 2:0

Голы: Папа Гуйе 10, Коэльо 21

Заря – Ворскла – 2:1

Голы: Силюк 39 пен., Полянский 69 - Маркоски 85 пен.

Арсенал — Ильичевец – 3:1

Голы: Мазилу 48, 60, Миколюнас 75 - Козориз 59

Сегодня состоятся матчи:

Закарпатье - Металлург З

Оболонь - Кривбасс

Шахтер - Черноморец

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