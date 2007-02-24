28-й тур английской премьер-лиги

Завершились 5 матчей

Фулхем - Манчестер Юнайтед 1:2 Голы: Макбрайд, 17 (Фулхем); Гиггз, 29, Криштиану Роналду, 88 (МЮ) Миддлсбро - Ридинг 2:1 Голы: Видука, 7; Айегбени, 69 (Миддлсбро); Остер, 87 (Ридинг) Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 4:0 Голы: Фаулер, 20 (пен); 25 (пен); Хююпя, 70; Джеррард, 73 (все - Ливерпуль) Чарльтон - Вест Хэм 4:0 Голы: Эмброуз, 24; Томас, 34, 80; Д. Бент, 41 (все - Чарльтон) Уотфорд - Эвертон 0:3 Голы: Фернандеш, Джонсон, Осман (все - Эвертон) В этом туре осталось сыграть матчи: Астон Вилла - Арсенал, Блекберн - Портсмут, Ман Сити - Челси, Тоттенхэм - Болтон, Уиган - Ньюкасл.

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