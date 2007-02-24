Зидан впервые играл в футбол после пресловутого удаления за удар Матерацци

Знаменитый французский футболист Зинедин Зидан, после окончания ЧМ-2006 объявивший о завершении спортивной карьеры, впервые с момента окончания финала мирового первенства вновь вышел на поле.

В Таиланде он провел благотворительный матч, сборы от которого пошли в фонд помощи пострадавшим от СПИДа в Юго-Восточной Азии, передает AFP. За поединком в Чан Мае (крупнейшем городе на севере страны), в котором принимали также участие футболисты национальных сборных Таиланда, Сингапура, Малайзии и Индонезии, наблюдали примерно десять тысяч болельщиков.

Перед началом матча Зидан поприветствовал поклонников футбола на тайском языке. До начала игры 34-летний спортсмен в течение нескольких часов раздавал автографы. Во время матча француз сыграл по 20 минут за каждую из команд, а после матча сказал, что будет очень рад, если его участие в этой игре поможет больным людям.

Лента.ру