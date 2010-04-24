Польская делегация побывала на киевском стадионе

Польская делегация во главе с генеральным консулом Польши Эдвардом ДОБРОВОЛЬСКИМ ознакомилась сегодня в Киеве с ходом строительства к Евро-2012 Национального спортивного комплекса “Олимпийский”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

Члены делегации непосредственно убедились, что на НСК "Олимпийский" развернуты полномасштабные строительные работы согласно утвержденному проекту.

Активно ведутся работы на участке сооружения VIP-зоны и зоны обслуживания болельщиков. Уже установлено 10 из 80 металлических колонн навеса над трибунами.

На строительной площадке работают 1 тыс. 633 рабочих, около 400 инженерно-технических работников. Работы выполняются с помощью 129 единиц строительной техники, в том числе 11 башенных кранов, отметили в пресс-службе Минспорта.