Футбольным судейством в Украине должен руководить иностранец

Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС считает целесообразным в ближайшее время назначить зарубежного специалиста руководителем Комитета арбитров ФФУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции.

“Я считаю целесообразным, чтобы в ближайшее время мы подобрали кандидатуру иностранного специалиста такого ранга, как Любош МИХЕЛ, Маркус МЕРК (бывшие футбольные арбитры – УНИАН)”, - сказал Г.СУРКИС. Президент ФФУ заявил, что иностранный специалист за ближайшие три года должен, в первую очередь, перестроить систему обучения, отбора и назначения арбитров.

В то же время он отметил, что найти оптимальную кандидатуру будет тяжело из-за ряда факторов. В частности, этот человек должен хорошо знать украинский или русский язык, а у нас, отметил Г.СУРКИС, большинство арбитров не знают иностранных языков.

Г.СУРКИС рассказал, что в ответ на упреки президентов некоторых футбольных клубов в необъективности работы украинских арбитров, он ранее уже предложил бывшему арбитру ФИФА, словаку Л.МИХЕЛУ, который сейчас возглавляет международный департамент футбольного клуба “Шахтер” (Донецк), стать руководителем Комитета арбитров ФФУ. Однако, по словам Г.СУРКИСА, “Ринат АХМЕТОВ (президент “Шахтера” – УНИАН) сказал: “Нет, он мне нужен в “Шахтере”.