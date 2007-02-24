Открылся Международный турнир по гимнастике памяти Александра Береша

Сегодня в Херсоне открылся турнир по спортивной гимнастике памяти Александра Береша - заслуженного мастера спорта, серебряного и бронзового призера ХХVІІІ Олимпийских игр 2000 года, призера первенства мира, обладателя Кубка мира, абсолютного чемпиона мира 2000 года, который трагически погиб 29 февраля 2004 г. в автомобильной катастрофе.

Как сообщила корреспонденту УНИАН заместитель начальника управления по делам семьи, молодежи и спорта Херсонской областной государственной администрации Анна ЧУМАКОВА-КВАШЕНКО, для участия в соревнованиях прибыли 30 спортсменов-гимнастов из различных городов Украины: Киева, Луганска, Херсона, Первомайска, Мелитополя, а также представители России (г. Москва).

Организаторами турнира выступили Национальный олимпийский комитет Украины, Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Федерация гимнастики Украины и управление по делам семьи, молодежи и спорта областной государственной администрации.

В торжественном открытии соревнований приняли участие вдова спортсмена Светлана БЕРЕШ, его бывший тренер Игорь КОРОБЧИНСКИЙ, городской председатель Херсона Владимир САЛЬДО. Среди присутствующих был и председатель областного отделения НОКа Украины, олимпийский чемпион Сергей ПОСТРЕХИН.