Футболист оригинально отомстил своему бывшему клубу

Достаточно неожиданно, даже по современным меркам, отреагировал сербский футболист Славомир Милхович на решение тренера любительского клуба ФК "Мрамор" отчислить его из команды.

Как сообщает Newsru со ссылкой на агентство Ananova, обиженный футболист сразу отправился на ферму своих родителей, сел там за руль настоящего трактора и, вернувшись на стадион, без угрызений совести перепахал клубное поле. "Пусть уж никто тут не играет", - заявил неудавшийся футболист с задатками настоящего фермера.

В настоящий момент поборник общественной морали арестован и обвинен в уничтожении частной собственности. Скорее всего, Славомир Милхович не будет привлечен к уголовной ответственности и отделается денежным штрафом.