Президент Грузии за Олимпийские игры в Сочи

Президент Грузии Михаил Саакашвили выступает за проведение Зимних Олимпийских игр 2014г. в российском городе Сочи. "Я действительно хочу, чтобы Олимпийские игры состоялись в Сочи", - сказал сегодня грузинский президент на пресс-конференции в Тбилиси. "Я всем сердцем поддерживаю это, потому что Олимпийские игры в данном регионе, в традиционной зоне нестабильности, будут способствовать взаимопониманию между людьми и утверждению мирного процесса", - пояснил он.

М.Саакашвили также заявил, что фигура российского президента Владимира Путина является "очень важной для России". "Это совсем другая Россия, чем еще несколько лет назад", - отметил грузинский президент.

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