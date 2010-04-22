Forbes назвал самый дорогой футбольный клуб Европы
08:41, 22 апреля 2010Спорт
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Существенно поднялась Барселона
«Манчестер Юнайтед» второй год подряд признается самым дорогим футбольным клубом Европы по версии журнала Forbes. Стоимость клуба оценивается примерно в 1,8 миллиарда долларов.
Отметим, что тройка самых дорогих клубов вообще не претерпела изменений с прошлого года: второе место по-прежнему за мадридским «Реалом» (1 миллиард 323 миллиона), третье занимает лондонский «Арсенал» (1 миллиард 181 миллион).
Существенно, на три позиции, поднялась в рейтинге «Барселона», вслед за ней следует «Бавария», шестую строчку занимает «Ливеорпуль». Также в десятку самых дорогих клубов вошли «Милан» (800 миллионов), «Ювентус» (656), «Челси» (646) и «Интер» (413 миллионов)
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