Состоятся всеукраинские соревнования по фристайл-сноубордингу

24 февраля в 12-00 состоятся всеукраинские национальные, классификационные; 4-го уровня соревнования по фристайл-сноубордингу. Организаторы: Федерация Лыжного Спорта Украины и компания «UXG». Дисциплины соревнований: «Big Air» и «Gibbing» (горнолыжный комплекс «Протасов Яр»). Телефон: 561-52-09. Регистрация с 10-00. Награждение победителей в 17-10.

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