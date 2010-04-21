Маркевич назвал состав сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич, обсудив с тренерским штабом список кандидатов в национальную команду, назвал фамилии 24-х игроков, вызванных на первый сбор сине-желтых, который начнется 17 мая в Харькове.

В составе сборной остаются наиболее опытные ее игроки Андрей Шевченко, Анатолий Тимощук и Андрей Воронин. Многолетний голкипер национальной команды Александр Шовковский остается кандидатом в сборную и сейчас, но по взаимной договоренности с главным тренером Мироном Маркевичем на этот сбор привлекаться не будет. Это касается и полузащитника киевского «Динамо» Олега Гусева, который не вызван в лагерь сборной по другой причине

В первый раз в лагерь национальной команды вызваны пять футболистов, четверо из которых выступают в чемпионате Украины: защитники Полевой из запорожского «Металлурга» и Ощипко из «Карпат», а также полузащитники Олийнык (из «Металлиста») и Коноплянка (из «Днепра»). Еще один новобранец защищает цвета бельгийского «Вестерло» : это полузащитник Александр Яковенко. Все дебютанты сборной в свое время были задействованы в матчах молодежных или юношеских командах Украины. Не первый раз получили приглашение в лагерь национальной команды вратарь Александр Горяинов и полузащитник Игорь Худобяк, которые пока не дебютировали в официальных матчах.

Параллельно с контрольными играми национальной команды, сыграет матч отборочного турнира чемпионата Европы 2011 года и молодежная сборная Украины. 29 мая подопечные Павла Яковенко встретятся на выезде с Мальтой. Часть молодых игроков тренерский штаб главной команды рассматривает как кандидатов на участие в матче второго июня против Норвегии. Напомним, что в квалификационном турнире ЧМ-2010 в составе национальной команды дебютировали игроки «молодежки» Андрей Ярмоленко и Евгений Ракицкий. Шанс получить приглашение в лагерь сборной остается и у других игроков украинских клубов, за которыми продолжает наблюдать тренерский штаб.

После завершения игр внутреннего сезона сине-желтыми будет проведено три контрольных матча: 25 мая в Харькове против Литвы, 29 мая во Львове против Румынии и 2 июня в Осло против Норвегии.

Список игроков, вызванных на сбор

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Александр Горяинов («Металлист»).

Защитники: Дмитрий Чигринский («Барселона», Испания), Андрей Русол («Днепр»), Евгений Хачериди («Динамо»), Виталий Мандзюк («Днепр»), Василий Кобин («Шахтер»), Игорь Ощипко («Карпаты»), Владимир Полевой («Металлург» Запорожья), Виталий Федорив («Амкар», Россия).

Полузащитники: Анатолий Тимощук («Бавария», Германия), Тарас Михалик («Динамо»), Сергей Валяев и Денис Олийнык (оба - «Металлист»), Руслан Ротань и Евгений Коноплянка (оба - «Днепр»), Игорь Худобяк («Карпаты») Александр Алиев («Локомотив», Россия), Александр Яковенко («Вестерло», Бельгия).

Нападающие: Андрей Шевченко, Артем Милевский (оба «Динамо»), Марко Девич («Металлист»), Андрей Воронин («Динамо», Россия), Евгений Селезнев («Днепр»).

ФФУ