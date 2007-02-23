Состав пар 1/8 финала Кубка УЕФА

Первые матчи пройдут 8 марта

На футбольных полях Европы прошли ответные матчи 1/16 финала Кубка УЕФА. Байер - Блэкберн 0-0 (3-2 первый матч) Хапоэль ТА - Рейнджерс 0-4 (2-1) Ливорно - Эспаньол 0-2 (1-2) Фенербахче - Алкмаар 2-2 (3-3) Вердер - Аякс 1-3 (3-0) ЦСКА - Маккаби Хайфа 0-1 (0-0) АЕК - ПСЖ 0-2 (0-2) Бенфика - Динамо Бухарест 2-1 (1-0) Шахтер - Нанси 1-0 (1-1) Бордо - Осасуна 0-1 (0-0) Стяуа - Севилья 0-1 (0-2) Спартак Москва - Сельта 1-2 (1-1) Зульте-Варегем - Ньюкасл 0-1 (1-3) Брага - Парма 1-0 (1-0) Ланс - Панатинаикос 0-0 (3-1) Поскольку жеребьевка следующего раунда состоялась заранее, уже известен состав пар 1/8 финала: «Севилья» (Испания) – «Шахтер» (Украина) «Ньюкасл» (Англия) – АЗ (Голландия) «Брага» (Португалия) – «Тоттенхэм» (Англия) «Сельта» (Испания) – «Вердер» (Германия) «Пари Сен-Жермен» (Франция) – «Бенфика» (Португалия) «Ланс» (Франция) – «Байер» (Германия) «Маккаби» (Хайфа, Израиль) – «Эспаньол» (Испания) «Глазго Рейнджерс» (Шотландия) – «Осасуна» (Испания) Первые матчи пройдут 8 марта, ответные - 14-15 марта. По материалам радио "Свобода", сайт УЕФА

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