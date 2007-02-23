Состав пар 1/8 финала Кубка УЕФА
Первые матчи пройдут 8 марта
На футбольных полях Европы прошли ответные матчи 1/16 финала Кубка УЕФА.
Байер - Блэкберн 0-0 (3-2 первый матч)
Хапоэль ТА - Рейнджерс 0-4 (2-1)
Ливорно - Эспаньол 0-2 (1-2)
Фенербахче - Алкмаар 2-2 (3-3)
Вердер - Аякс 1-3 (3-0)
ЦСКА - Маккаби Хайфа 0-1 (0-0)
АЕК - ПСЖ 0-2 (0-2)
Бенфика - Динамо Бухарест 2-1 (1-0)
Шахтер - Нанси 1-0 (1-1)
Бордо - Осасуна 0-1 (0-0)
Стяуа - Севилья 0-1 (0-2)
Спартак Москва - Сельта 1-2 (1-1)
Зульте-Варегем - Ньюкасл 0-1 (1-3)
Брага - Парма 1-0 (1-0)
Ланс - Панатинаикос 0-0 (3-1)
Поскольку жеребьевка следующего раунда состоялась заранее, уже известен состав пар 1/8 финала:
«Севилья» (Испания) – «Шахтер» (Украина)
«Ньюкасл» (Англия) – АЗ (Голландия)
«Брага» (Португалия) – «Тоттенхэм» (Англия)
«Сельта» (Испания) – «Вердер» (Германия)
«Пари Сен-Жермен» (Франция) – «Бенфика» (Португалия)
«Ланс» (Франция) – «Байер» (Германия)
«Маккаби» (Хайфа, Израиль) – «Эспаньол» (Испания)
«Глазго Рейнджерс» (Шотландия) – «Осасуна» (Испания)
Первые матчи пройдут 8 марта, ответные - 14-15 марта.
По материалам радио "Свобода", сайт УЕФА