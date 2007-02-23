Состав пар 1/8 финала Кубка УЕФА

12:25, 23 февраля 2007
Спорт
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Первые матчи пройдут 8 марта

На футбольных полях Европы прошли ответные матчи 1/16 финала Кубка УЕФА.

Байер - Блэкберн 0-0 (3-2 первый матч)

Хапоэль ТА - Рейнджерс 0-4 (2-1) 

Ливорно -  Эспаньол 0-2 (1-2)

Фенербахче - Алкмаар 2-2 (3-3)

Вердер - Аякс 1-3 (3-0)

ЦСКА - Маккаби Хайфа 0-1 (0-0)

АЕК - ПСЖ 0-2 (0-2)

Бенфика - Динамо Бухарест 2-1 (1-0)

Шахтер - Нанси 1-0 (1-1)

Бордо - Осасуна 0-1 (0-0)

Стяуа - Севилья 0-1 (0-2)

Спартак Москва - Сельта 1-2 (1-1)

Зульте-Варегем - Ньюкасл 0-1 (1-3)

Брага - Парма 1-0 (1-0)

Ланс - Панатинаикос 0-0 (3-1)

Поскольку жеребьевка следующего раунда состоялась заранее, уже известен состав пар 1/8 финала:

«Севилья» (Испания) – «Шахтер» (Украина)

«Ньюкасл» (Англия) – АЗ (Голландия)

«Брага» (Португалия) – «Тоттенхэм» (Англия)

«Сельта» (Испания) – «Вердер» (Германия)

«Пари Сен-Жермен» (Франция) – «Бенфика» (Португалия)

«Ланс» (Франция) – «Байер» (Германия)

«Маккаби» (Хайфа, Израиль) – «Эспаньол» (Испания)

«Глазго Рейнджерс» (Шотландия) – «Осасуна» (Испания)

Первые матчи пройдут 8 марта, ответные - 14-15 марта.

По материалам радио "Свобода", сайт УЕФА

 

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