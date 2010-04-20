Результаты 35-го тура английской Премьер-лиги

Сегодняшним матчем завершился 35-й тур английской Премьер-лиги.

Ливерпуль - Вест Хэм 3:0 (Бенаюн 19, Нгог 29, Грин 59 автогол)

Напомним, что ранее были сыграны матчи:

Уиган - Арсенал 3:2 (Уотсон 80, Брамбл 89, Н`Зогбиа 90 - Уолкотт 41, Сильвестр 48)

Портсмут - Астон Вилла 1:2 (Браун 10 - Карью 16, Дельфонсо 82)

Манчестер Сити - МЮ 0:1 (Скоулз 90+3)

Фулхэм - Вулверхэмптон 0:0

Сток Сити - Болтон 1:2 (Китсон 13 - Тейлор 85, 88)

Блэкберн - Эвертон 2:3 (Нзонзи 69, Робертс 81 - Артета 4 пен., Якубу 79, Кахилл 90)

Сандерленд - Бернли 2:1 (Кемпбелл 25, Бент 40 - Томпсон 82)

Бирмингем - Халл Сити 0:0

Тоттенхэм - Челси 2:1 (Дефо 15 пен., Бейл 44 - Лемпард 90+3).

36-й тур начнется 24 апреля матчами МЮ (76) - Тоттенхэм (64)

Арсенал (71) - Манчестер Сити (62)

Вест Хэм (31) - Уиган (35)

Болтон (35) - Портсмут (15)

Халл Сити (28) - Сандерленд (41)

Вулверхэмптон (34) - Блэкберн (43)

...и завершится 25 апреля Челси (77) - Сток Сити (43)

Эвертон (54) - Фулхэм (43)

Астон Вилла (58) - Бирмингем (47)

Бернли (27) - Ливерпуль (59)

21 апреля играется пропущенный матч Халл Сити (28) - Астон Вилла (58)

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Клуб "Ньюкасл Юнайтед" за два тура до окончания турнира занял первое место в дивизионе Championship. Ранее переход в премьер-лигу гарантировал себе "Вест Бромвич Альбион". Третий клуб, который выйдет в премьер-лигу, определится по итогам мини-турнира.