На матчи Лиги чемпионов Барселона и Лион доберутся автобусами

УЕФА решила не переносить полуфинальные матчи Лиги чемпионов, несмотря на то, что авиасообщение в Европе парализовано из-за извержения вулкана в Исландии. На официальном сайте УЕФА сообщается, что матчи "Интер" - "Барселона" и "Бавария" - "Лион" пройдут по расписанию 20 и 21 апреля соответственно.

"Барселона" уже отправилась в Милан на автобусе. Как сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт клуба, по пути футболисты переночуют в Каннах. По информации агентства AFP, "Лион" до последней возможности будет ждать возобновления полетов, но футболисты также готовы отправиться в Мюнхен автобусом.

Решение по поводу проведения матчей Лиги Европы "Атлетико" (Мадрид) - "Ливерпуль" и "Гамбург" - "Фулхэм" пока не принято. Эти встречи должны состояться 22 апреля.

Вместе с тем на сайте УЕФА сообщается об отмене матча женской Лиги чемпионов между шведским клубом "Умео" и французским "Лионом". Эта встреча должна была состояться в Швеции днем 18 апреля.