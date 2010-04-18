Результаты 26-го тура Чемпионата Украины по футболу

Динамо и Шахтер сохраняют равенство

Завершаются сегодняшние матчи 26-го тура Чемпионата Украины по футболу: Кривбасс - Арсенал 0:1 (Коркишко 21) Черноморец - Металлург Д 1:1 (Пинедо 80 - Мгуни 25) Ильичевец - Заря 1:0 (Ярошенко 65 пен.) Динамо - Днепр 2:1 (Маграо 51, Гиоане 70 - Коноплянка 18) Шахтер - Закарпатье 1:0 (Гладкий 41) Ворскла - Металлист 0:0. Таким образом Динамо и Шахтер набирают по 65 очков. Напомним, что завтра играют Таврия (40) - Оболонь (29) Металлург З (29) - Карпаты (42)

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