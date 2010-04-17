Дик Адвокат принял «колоссальное предложение» из России

Голландец Дик АДВОКАТ принял предложение возглавить сборную России по футболу, сообщает газета "Спорт- Экспресс".

«Из России поступило колоссальное предложение, и я его принял, хотя еще ничего не подписал. У меня хорошая репутация в этой стране, я знаю ее народ, футбол и игроков, знаком с президентом МЕДВЕДЕВЫМ и премьер-министром ПУТИНЫМ, испытываю к ним большое уважение. В России уровень футбола выше, чем в Бельгии, - он тот, на котором я привык трудиться. Словом, мне предлагают очень интересную работу» - сказал Д.АДВОКАТ.

На сегодня Д.АДВОКАТ тренирует голландский клуб «АЗ». У него уже есть опыт работы в России - с 2006 по 2009 годы, так он работал в России в петербургском «Зените», с которым он выиграл чемпионат страны в 2007 году, а также Кубок УЕФА и Суперкубок Европы в 2008 году.

Кроме того, Д.АДВОКАТ тренировал сборные Нидерландов, Южной Кореи и ОАЭ.

Россияне остались без тренера сборной по футболу после того, как ранее ее возглавлявший Гус ХИДДИНК заключил контракт со сборной Турции, который вступает в действие с 1 августа 2010 года.