Стартует чемпионат Украины по каратэ

Сегодня в Черкассах в Черкассах начался Открытый чемпионат Украины по каратэ (FSKA). Будет проходить он во Дворце спорта “Фотоприбор”, который находится на территории Центрального стадиона. На чемпионат в Черкассы прибыло около 300 участников из 14 областей страны.

Об этом корреспонденту УНИАН рассказал заместитель городского председателя Черкасс Сергей ГУРА.

По словам С.ГУРЫ, в этом году Черкассы уже в седьмой раз будут принимать лучших каратистов Украины. В этот раз самых сильных будут определять среди женщин, мужчин и команд в разных возрастных группах (6-7 лет, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-39, 40+). Соревнования будут проходить в течение двух дней – 17-18 апреля. В субботу в 14.00 – открытие соревнований. В первый день спортсмены определят лучшего в “кате” (так называемый бой с тенью, где спортсмен демонстрирует свою технику, ката делится на личные выступления и на синхронные (выступление 3-х каратистов)), во второй день – в “кумите” (поединки между спортсменами).