Поражение «Арсенала» стоило должности Грозному

Поражение "Арсенала" в матче с "Таврией" стоило должности главному тренеру канониров Вячеславу Грозному.

16 апреля утром состоялась встреча президента футбольного клуба "Арсенал" с главным тренером команды Вячеславом Грозным, сообщает сайт "канониров".

"В связи с тем, что полную ответственность за результат матча и за игру команды несет главный тренер, я попросил президента "Арсенала" об отставке. Я удивлен вчерашней игрой команды, она не должна была так играть. Но в любом случае ответственность на мне", - говорит Грозный.

Ситуацию прокомментировал и президент клуба Вадим Рабинович.

"Просьбы Грозного об отставке достаточно. Я считаю, что вина за поражение в матче с "Таврией" лежит на всех - начиная от президента, заканчивая техническими работниками клуба. Хочу сказать вам честно - я еще должен это пережить. Но изменения в команде будут. Нужно идти дальше. Будем искать свою игру. Поверьте мне, "Арсенал" еще будет побеждать", - говорит Рабинович.

Чемпион