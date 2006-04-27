”Барселона” не пустила ”Милан” в финал Лиги чемпионов

Испанская "Барселона" стала вторым финалистом Лиги чемпионов. В ответном матче полуфинала каталонцы на своем стадионе "Ноу Камп" сыграли вничью 0:0 с итальянским "Миланом". Поскольку в первом матче на "Сан-Сиро" команда Франка Райкарда выиграла со счетом 1:0, то она и вышла в финал, где сыграет с лондонским "Арсеналом".

"Милану" после домашнего поражения нужно было забивать, и на 69-й минуте Андрей Шевченко головой поразил ворота Виктора Вальдеса, однако немецкий арбитр Маркус Мерк посчитал, что украинский форвард перед этим нарушил правила в борьбе с защитниками испанской команды. Отмена гола вызвала бурные протесты со стороны игроков "Милана" – как тех, кто был на поле, так и тех, кто находился на скамейке запасных.

Этот момент стал единственным, в котором итальянцы могли поразить ворота испанцев. В остальное время голкипер "Барселоны" Виктор Вальдес даже не вступал серьезно в игру. У "Барселоны" было значительно больше моментов для взятия ворот гостей, но хорошо играл бразильский вратарь "Милана" Дида. В первые минуты матча он сумел дважды отразить опасные удары камерунца Самуэля Это`О, а во втором тайме ликвидировал угрозу своим воротам после удара почти в упор Хенрика Ларссона.

"Барселона" вышла в финал Лиги чемпионов впервые за последние 12 лет. Каталонцы играли в решающем матче в 1994 году, но тогда были разгромлены "Миланом" со счетом 0:4. Теперь команде Франка Райкаарда предстоит 17 мая сыграть с лондонским "Арсеналом", который в другом полуфинале обыграл испанский "Вильяреал".