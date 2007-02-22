Роналдо с друзьями сыграет против Зидана с друзьями

Два посла доброй воли Программы развития ООН (ПРООН) - легенды мирового футбола РОНАЛДО и Зинедин ЗИДАН - призвали других футбольных звезд принять участие в матче, посвященном борьбе с бедностью.

Как сообщили УНИАН в Центре новостей ООН, таким образом они намерены привлечь внимание всех любителей игры к целям развития тысячелетия ООН и собрать средства, необходимые для их достижения.

«Матч против бедности: Рональдо и друзья против Зидана с друзьями» состоится 19 марта в Марселе (Франция). Послы доброй воли ПРООН возглавят международные команды. Этот дружеский поединок будет способствовать мобилизации общественного мнения на борьбу с бедностью на планете.