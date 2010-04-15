Результаты 34-го тура английской Премьер-лиги

00:01, 15 апреля 2010
Спорт
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Арсенал теряет шанс выйти на 2-е место

Сегодняшними матчами завершился 34-й тур английской Премьер-лиги

Тоттенхэм - Арсенал 2:1 (Роуз 10, Бейл 47 - Бендтнер 85)

Астон Вилла - Эвертон 2:2 (Агбонлахор 72, Ягелка 90 автогол - Кехилл 23, 74)

Уиган - Портсмут 0:0

Матчи 35-го тура пройдут 17 апреля:

Манчестер Сити (62) - МЮ (73)

Фулхэм (42) - Вулверхэмптон (33)

Сток Сити (43) - Болтон (32)

Блэкберн (43) - Эвертон (51)

Сандерленд (38) - Бернли (27)

Бирмингем (46) - Халл Сити (27)

Тоттенхэм (61) - Челси (77)

...18 апреля

Уиган (32) - Арсенал (71)

Портсмут (15) - Астон Вилла (55)

... и 19 апреля

Ливерпуль (56) - Вест Хэм (31)

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