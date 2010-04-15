Результаты 34-го тура английской Премьер-лиги
00:01, 15 апреля 2010Спорт
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Арсенал теряет шанс выйти на 2-е место
Сегодняшними матчами завершился 34-й тур английской Премьер-лиги
Тоттенхэм - Арсенал 2:1 (Роуз 10, Бейл 47 - Бендтнер 85)
Астон Вилла - Эвертон 2:2 (Агбонлахор 72, Ягелка 90 автогол - Кехилл 23, 74)
Уиган - Портсмут 0:0
Матчи 35-го тура пройдут 17 апреля:
Манчестер Сити (62) - МЮ (73)
Фулхэм (42) - Вулверхэмптон (33)
Сток Сити (43) - Болтон (32)
Блэкберн (43) - Эвертон (51)
Сандерленд (38) - Бернли (27)
Бирмингем (46) - Халл Сити (27)
Тоттенхэм (61) - Челси (77)
...18 апреля
Уиган (32) - Арсенал (71)
Портсмут (15) - Астон Вилла (55)
... и 19 апреля
Ливерпуль (56) - Вест Хэм (31)
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