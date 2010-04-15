Результаты 34-го тура английской Премьер-лиги

Арсенал теряет шанс выйти на 2-е место

Сегодняшними матчами завершился 34-й тур английской Премьер-лиги Тоттенхэм - Арсенал 2:1 (Роуз 10, Бейл 47 - Бендтнер 85) Астон Вилла - Эвертон 2:2 (Агбонлахор 72, Ягелка 90 автогол - Кехилл 23, 74) Уиган - Портсмут 0:0 Матчи 35-го тура пройдут 17 апреля: Манчестер Сити (62) - МЮ (73) Фулхэм (42) - Вулверхэмптон (33) Сток Сити (43) - Болтон (32) Блэкберн (43) - Эвертон (51) Сандерленд (38) - Бернли (27) Бирмингем (46) - Халл Сити (27) Тоттенхэм (61) - Челси (77) ...18 апреля Уиган (32) - Арсенал (71) Портсмут (15) - Астон Вилла (55) ... и 19 апреля Ливерпуль (56) - Вест Хэм (31)

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